Real, declaratie de razboi pentru Barca! Madrilenii vor sa ia un jucator care s-a inteles deja cu catalanii! Transfer de 50 mil

Real Madrid se poate intoarce de la Abu Dhabi cu un mijlocas ofensitv brazilian.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Marca anunta azi ca Real Madrid negociaza cu Gremio pentru brazilianul Arthur de la Gremio, adversara campioanei Europei din finala de la Mondialul Cluburilor.

Arthur are 21 de ani si e o mare speranta a fotbalului brazilian. El a negociat deja cu Barcelona si a refuzat oferta catalanilor. Jucatorul a apucat insa sa se pozeze in tricoul Barcei, iar Josep Maria Bartomeu i-a amenintat pe cei de la Gremio cu o plangere la FIFA deoarece sustine ca are o intelegere pe care jucatorul nu o mai respecta acum.

Gremio ar vrea sa-l mai tina pe Arthur pana la vara, insa Madridul forteaza o mutare acum, echipa fiind intr-o situatie delicata in campionat.

Si brazilienii ar fi dispusi sa il vanda din cauza problemelor economice. Arthur e cotat la 14 milioane de euro in prezent, insa Gremio spera sa porneasca un razboi intre gigantii Spaniei pentru a obtine clauza de reziliere a lui Arthur de 50 de milioane de euro.