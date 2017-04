Primul mesaj al lui Messi dupa seara magica de pe Bernabeu. Ce a scris argentinianul dupa dubla marcata

Leo Messi a fost eroul Barcelonei pe Santiago Bernabeu, marcand doua goluri in poarta lui Keylor Navas. Catalnii s-au impus cu 3-2 in fata Realului, ajutati fiind si de golul croatului Rakitic.

Fiare dezlantuite in cusca la KOnfruntarea campionilor! Marti, 21:00, in direct la Sport.ro! Tremura Oltenia: Craiova vrea in Europa! Craiova - Voluntari, joi, 20:30, in direct la Sport.ro! Cea mai tare gala de box a anului, LIVE la ProTV pe 29 aprilie! ASEDIU pe Wembley: Klitschko vs Joshua si Simion vs Quigg!

Leo Messi a oferit o prima reactie dupa seara magica de pe Bernabeu prin intermediul unei postari pe Facebook.

"Am mers pe Bernabeu cu gandul la victorie, pentru a ramane in lupta pentru titlul din La Liga. Avem in continuare un drum lung, dar am plecat de acolo foarte bucurosi, dupa ce am facut un pas important", a scris Messi.