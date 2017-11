Perez nu mai suporta! Zidane are deja inlocuitor la Real Madrid! Antrenor legendar vizat

Real Madrid a ajuns la 10 puncte in spatele Barcelonei dupa remiza cu Atletico, 0-0.

Zidane a castigat de doua ori la rand Champions Legue si a readus titlul pe Bernabeu, insa acest sezon a debutat extrem de slab pentru madrileni.

Potrivit presei din Spania, Florentino Perez pune deja la indoiala capacitatea lui Zidane de a redresa situatia si a decis sa-l schimbe pe francez, daca nu va reusi sa duca din nou echipa in finala Champiosn League si sa castige un trofeu intern in acest sezon.

Daca nu se va intampla asta, Perez vrea sa-l aduca pe Joachim Low de la nationala Germaniei. Campionul mondial va parasi nationala Germaniei dupa Cupa Mondiala de vara viitoare din Rusia, dupa 12 ani petrecuti pe banca nemtilor.

Perez il admira de mult timp pe Low si a incercat sa-l aduca la Real de mai multe ori, insa s-a lovit de fiecare data de refuzul acestuia. Acum pare momentul potrivit pentru a-si asigura serviciile sale, scrie Don Balon.

Low chiar a anuntat ca nu va mai continua ca selectioner si ar vrea sa antreneze in Spania sau Anglia. "Timpul meu ca selectioner a trecut. As vrea sa antrenez in Spania sau Anglia, campionatul Germaniei il cunosc prea bine, am nevoie de o noua provocare", a spus antrenorul german.