Nu l-a uitat pentru perioada de la Barcelona! Atacul lansat de Zlatan la adresa lui Guardiola

Zlatan pare in continuare afectat de perioada petrecuta la Barcelona.

Starul suedez a vorbit despre relatia sa cu Pep si problemele prin care au trecut cei doi la Barca.

"Am invatat multe la Barcelona, pe teren si in afara lui. Am invatat ca in 24 de ore orice se poate schimba"



"Problema acolo nu a fost la mine, a fost la Guardiola si nu a vrut niciodata sa o rezolve. Nu stiu ce a avut cu mine, dar ce s-a intamplat atunci m-a motivat mai departe. Eu folosesc acea experienta ca pe ceva pozitiv", spune Zlatan pentru SkySports Italia.