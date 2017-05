INCREDIBIL! Real Madrid plateste 40 de milioane pentru un pusti de 16 ani! Urmasul lui Neymar din Brazilia

Real Madrid s-a inteles cu Flamengo pentru Vinicius Junior, anunta Marca.

Varsta e doar un numar si atunci cand vine vorba de transferuri. Real Madrid e gata sa-l transforme pe tanarul Vinicius Junior de la Flamengo in cel mai scump tanar jucator din istorie. La doar 16 ani, atacantul o costa pe Real Madrid 40 de milioane de euro, anunta Marca azi pe prima pagina. Jucatorul va ajunge insa in Europa in 2018, cand va deveni major.

"Mai lipseste doar semnatura", scrie Marca pe prima pagina.

Sursa citata mai scrie ca Madridul a castigat batalia cu Barcelona pentru transferul tanarului jucator. Catalanii nu au vrut sa plateasca o asemenea suma pentru un jucator atat de tatar.