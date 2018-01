I-au trebuit doar 5 minute pentru gol! Diego Costa, revenire de SENZATIE la Atletico. Ce a reusit

Diego Costa a intrat in minutul 64 in meciul de cupa cu Lleida.

A avut nevoie de numai 5 minute ca sa inscrie. Costa a facut 3-0 pentru Atletico in minutul 69 cu un sut spectaculos de la marginea careului. Echipa lui Simeone n-a avut probleme in fata echipei din liga a 3-a. S-a terminat 4-0.



Diego Costa a jucat primul sau meci dupa revenirea la Atletico Madrid. Atacantul brazilian a fost adus in aceasta iarna de la Chelsea, care a renuntat la el din cauza unui conflict cu managerul Conte.



Returul Atletico - Lleida se joaca martea viitoare, la Madrid, dar calificarea in sferturi e deja decisa.