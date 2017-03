Gestul nebun al lui Bale pentru care a primit cartonas rosu! Real, salvata de Ronaldo in 3-3 cu Las Palmas

Real Madrid a avut un meci nebun cu Las Palmas, revenind in ultimele minute de joc de la 1-3!

Barcelona a trecut pe primul loc in Spania, avand 1 punct peste Real Madrid, cea care mai are o restanta contra celor de la Celta Vigo. Real s-a impiedicat pe propriul teren, 3-3 cu Las Palmas. Desi si-a batut propriul record istoric, ajungand la 45 de meciuri consecutive in care marcheaza, Real nu mai este mare favorita la titlu in La Liga.

Real Madrid a reusit sa revina in meciul cu Las Palmas de la 1-3 prin dubla lui Cristiano Ronaldo, desi juca in 10 oameni - Gareth Bale a fost eliminat in minutul 47 dupa 2 cartonase galbene consecutive - mai intai pentru fault, apoi pentru ca si-a impins adversarul in aceeasi faza. VEZI AICI VIDEO

"Primul lucru pe care vreau sa-l spun este ca nu cred ca a fost faza de cartonas rosu. Viera m-a impins si apoi eu l-am impins asa ca nu cred ca meritam rosu. Vreau sa le cer scuze colegilor si antrenorului" a declarat Gareth Bale pentru Real Madrid TV.