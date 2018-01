Florin Andone si-a iesit din minti: "Am facut pe noi! Asa ceva nu se mai poate!" Atacantul lui Deportivo, criza de nervi in direct

Florin Andone a marcat din nou pentru Deportivo, dar golul sau nu a fost de ajuns pentru o victorie.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Atacantul roman a marcat in minutul 45 golul de 2-0, insa Levante a revenit pe final de meci si a egalat.

Florin Andone a explodat pur si simplu la interviul de la finalul partidei. ”Nu am fost barbati! Am pierdut controlul meciului. Am facut pe noi si am ajuns la retrogradare. Asa ceva nu se mai poate”, a declarat furios atacantul lui Deportivo.

Florin Andone are pana acum 23 de goluri in prima liga din Spania si l-a egalat pe Gica Hagi din acest punct de vedere. Totusi, echipa sa se zbate in subsolul clasamentului. Deportivo este pe locul 18, primul retrogradabil, cu 17 puncte. Alaves, prima echipa aflata deasupra liniei de retrogradare, are 19 puncte.