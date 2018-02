"Cristiano Ronaldo e cel mai bun de pe Pamant pentru ca Messi nu este uman! FIFA ar trebui sa-l interzica!"

Declaratie controversata in Spania.

Portughezul Carlos Queiroz, actualul selectioner al Iranului, una dintre participantele la Cupa Mondiala de fotbal 2018, il considera pe compatriotul sau Cristiano Ronaldo "cel mai bun din lume", insa afirma ca argentinianul Lionel Messi "nu este uman si nu ar trebui ca FIFA sa-l lase sa joace", informeaza agentia EFE.

Queiroz si-a reamintit de golul marcat de Messi in poarta Iranului, cu o executie perfecta din afara careului, la Cupa Mondiala desfasurata in urma cu patru ani in Brazilia.

"Mereu am spus ca Messi este un jucator extraordinar. Nu este uman! Daca ar fi fost uman nu ar fi avut un asemenea moment magic ca in acea partida", a afirmat tehnicianul lusitan.

"De obicei nu ma impac bine cu infrangerea, insa aceasta nu mi-a lasat un sentiment sau o imagine negativa. Cand are loc un astfel de moment magic, atunci stim ca fotbalul este viu si de aceea este unul dintre cele mai atractive sporturi din lume. Si cu atat mai mult cand vine din partea unui jucator care, pana cand nu va dovedi ca este uman, nu ar trebui autorizat de FIFA sa joace", a adaugat portughezul.

Sub conducerea lui Carlos Queiroz, nationala Iranului a obtinut a doua calificare consecutiva la un turneu final de Cupa Mondiala, o premiera in istoria fotbalului din aceasta tara. Iranienii vor evolua in Grupa B a Mondialului din Rusia, alaturi de Spania, Portugalia si Maroc.

"Ca antrenor portughez, cred ca meciul cu Portugalia va reprezenta o oportunitate si un moment foarte special, atat pentru mine, cat si pentru jucatorii mei, asa cum se intampla mereu atunci cand infrunti mari jucatori. In acest caz cel mai bun jucator din lume", a mai spus Queiroz, referindu-se la starul portughez Cristiano Ronaldo.