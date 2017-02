Contract GALACTIC pentru Real! Madrilenii se pregatesc sa-si vanda tricoul cu cea mai mare suma din istorie

Real Madrid se pregateste sa-si schimbe sponsorul tehnic.

Real Madrid, campioana Europei, ar putea renunta la colaborarea cu firma de echipament germana Adidas in favoarea celei americane Under Armour, care ofera un contract de lunga durata in valoare de 150 milioane euro pe an, relateaza ziarul Marca.

Real Madrid a inceput in 1998 alianta cu Adidas si contractul se va incheia in 2020. Under Armour, care echipeaza staruri precum Stephen Curry, Tom Brady, Jordan Spieth sau Michael Phelps, incearca sa dea lovitura cu un mare club de fotbal pentru a rivaliza cu Nike. Under Armour este deja sponsor al echipei engleze Tottenham Hotspur, primul sau avanpost in fotbalul european.

In prezent, Real Madrid primeste de la Adidas 40 milioane euro pe an, departe de cat incaseaza Manchester United de la aceeasi firma (95 milioane euro). Nike, sponsor al Barcelonei cu 85 milioane euro, intentioneaza sa atraga si Real Madrid in panoplia sa cu o oferta corespunzatoare.