"Asta-i Mourinho, te manipuleaza!" Ibrahimovic a vorbit in premiera despre motivul pentru care a ales United

Zlatan Ibrahimovic a acordat un interviu in stilul sau caracteristic.

Daca multi ar fi crezut ca Zlatan Ibrahimovic nu va mai reusi sa se impuna in Premier League la 35 de ani dupa ce a facut-o in Italia, Spania si Franta, atacantul suedez a reusit 26 de goluri in 41 de meciuri in tricoul "diavolilor", fiind liderul actualei echipe.

Ibrahimovic a vorbit pentru Fox Sport Italia despre Manchester United si Mourinho, existand speculatii ca Ibrahimovic ezita sa-si prelungeasca actuala intelegere care expira in vara: "Manchester United este o provocare. Provocarea este de a schimba istoria unui club care are deja o istorie bogata.



Pentru a-mi creste nivelul am venit in Anglia sa le demonstrez tuturor ce pot. Daca pot castiga intr-o astfel de situatie, atunci inseamna ca mi-am facut treaba. In plus, deja il stiam pe Mourinho si ce vrea. Iti spune lucrurile in fata, daca nu faci ce trebuie si cand trebuie sa oferi mai mult. Te manipuleaza astfel incat atunci cand ajungi pe teren dai 200 la suta. Aveam nevoie de asta la varsta mea.



Puteam sa merg in China si sa stau cu picioarele in sus, dar am nevoie de o provocare care sa ma motiveze. Premier League are multi fani si trebuie sa mentii un anumit tempo. Nu exista o forta dominanta aici, cum e Juventus in Italia, PSG in Franta, Bayern in Germania si Barcelona in Spania. In Anglia, echipa care face cei mai putini pasi gresiti este cea care castiga" a spus Ibrahimovic, cel care mai are 2 partide de suspendare dupa ce si-a lovit cu cotul un adversar in etapa trecuta din Premier League cu Bournemouth. El a ratat deja partida cu Chelsea din Cupa Angliei, castigata de echipa lui Antonio Conte cu 1-0.