Arbitrii au stabilit un RECORD NEGATIV pentru Messi! De 7 ANI nu s-a mai intamplat asa ceva: statistica infioratoare pentru starul Barcei dupa egalul cu Valencia

Numarul 13 le-a purtat ghinion catalanilor. Barcelona a terminat la egalitate meciul cu Valencia din etapa a 13-a a La Liga, iar "liliecii" sunt la patru puncte in spatele liderului.

Messi a oferit pasa de gol la reusita lui Jordi Alba din minutul 82, dar nu a reusit sa marcheze si el. De fapt, Messi a trimis mingea in poarta in minutul 30 dupa ce Neto scapat balonul, dar golul nu a fost validat desi mingea depasise cu jumatate de metru linia portii.



Din cauza faptului ca tehnologia VAR nu este implementata in Spania, Messi a ajuns la sase partide fara gol marcat. Este cea mai lunga serie de acest gen din ultimii sapte ani.