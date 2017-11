Pogba si-a luat fratii si a "dat buzna" la MTV Europe Music Awards, apoi a urcat pe scena alaturi de o actrita in voga: FOTO & VIDEO

Paul Pogba si-a luat cei doi frati, pe Florentin si pe Mathias, si a mers la MTV Europe Music Awards, eveniment care a avut loc in weekend in SSE Arena, din complexul Wembley.

Meciurile Romaniei se vad la PRO TV! Romania - Olanda, marti, ora 21:00! Marti, 21 noiembrie, in direct la PRO TV: Sevilla - Liverpool in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal!

Fratii Pogba au oferit una dintre cele mai surprinzatoare aparitii la evenimentul de decernare a premiilor MTV, la care au participat o multime de staruri in voga. Pe langa Pogba, un alt fotbalist important care si-a facut aparitia a fost Dele Alli, de la Tottenham. Acesta a fost insotit de prietena sa.

Cu parul vopsit pe jumatate roz, Paul Pogba a urcat chiar pe scena pentru a inmana unul dintre trofee. El a insotit-o pe actrita Natalie Dormer, cunoscuta pentru rolul sau din serialul Game of Thrones, si i-a dat premiul lui Shawn Mendes, pentru cantecul "There's Nothing Holdin' Me Back".

Pogba and his brothers getting ready for the 2017 MTV Europe Music Awards... Any performers tonight need any back-up dancers ????? pic.twitter.com/vuyBoub6Mg — MusicUpdates (@looneyblogger) November 12, 2017