Moment senzational la Globurile de Aur: actrita Sarah Jessica Parker a INGENUNCHEAT in fata Nadiei! VIDEO

Nadia, romanca noastra de aur, a avut parte de momentul serii la Globurile de Aur. O vedeta de la Hollywood a ingenuncheat in fata Nadiei pe covorul rosu in California.

Actrita din "Sex and the City", Sarah Jessica Parker si-a gasit cu greu cuvintele in fata Nadiei, la gala Globurilor de Aur.

"Un moment mai important nu-mi amintesc decat atunci cand te-am vazut pe tine. Acea frumusete, tot cu o fata. Este o placere! Pentru toti americanii care nu au ocazia sa-ti spuna acest lucru: multumesc!"

Justin Timberlake si sotia lui, actrita Jessica Biel au cunoscut-o pe Nadia, in seara in care Emma Stone si Ryan Gosling s-au simtit ca Nadia la Montreal - filmul lor, La La Land a castigat 7 premii.

"Am facut si eu acelasi lucru in fata lui Bjorg, Djokovic si a zis ca a fost o jignire pentru mine sa stau, normal ca ma pun in fata unuia care are valoare", spune Ilie Nastase.