Se stie a doua echipa calificata la Mondial, totodata si prima din Asia: au obtinut calificarea aseara, pentru a 5-a oara in istorie

Nationala Iranului este a doua echipa calificata la Campionatul Mondial din 2018, dupa Brazilia. Iranienii si-au castigat matematic grupa de calificare din preliminariile asiatice.

Marti, 13 iunie, 21:00 Romania - Chile, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

Reprezentativa Iranului a invins, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, selectionata Uzbekistanului si si-a asigurat matematic calificarea la Mondialul din Rusia, care va avea loc anul viitor. Iranul, care va bifa a cincea participare la un CM, este a doua echipa calificata, dupa Brazilia.

Iranienii au invins Uzbekistanul prin golurile lui Serdar Azmoun (23) si Mehdi Taromi (88). Astfel, acestia au acumulat 20 de puncte in grupa A a preliminariilor asiatice si nu mai pot fi egalati in cele doua meciuri ramase. Interesant este ca Iranul nu a primit niciun gol in cele 8 meciuri disputate!

A doua favorita la calificare din grupa Iranului este Coreea de Sud, care se lupta, insa, cu Uzbekistanul. Locul 3 va juca baraj impotriva locului 3 din grupa B, iar invingatoarea impotriva locului 4 din zona CONCACAF.

In grupa B, lupta este mult mai acerba. Primele 3 echipe, Japonia, Arabia Saudita si Australia, au toate cate 16 puncte.

In zona africana, preliminariile sunt inca la inceput, in timp ce in CONCACAF si CONMEBOL acestea sunt pe sfarsite. Din CONCACAF, Mexicul este aproape calificata, in timp ce din America de Sud Brazilia este 100% la Mondial.