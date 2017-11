Atac fara precedent al lui Leo Messi: "Sunt doar niste MINCIUNI! Este o lipsa de respect!" Interviul in care a rupt tacerea

Leo Messi a acordat un interviu in Argentina in care a criticat dur unele stiri ale presei din tara sa natala.

Starul Barcelonei, Leo Messi, a avut un interviu amplu pentru TyC Sport in care a vorbit despre echipa nationala si despre Campionatul Mondial din 2018. El a criticat dur afirmatiile din presa din Argentina cum ca el ar interzice ca un anumit jucator sa fie selectionat (precum Icardi) sau ca impune cine sa fie titular!

Iata cateva dintre cele mai interesante afirmatii ale lui Messi:

- "Mi-ar placea sa joc la Newell dar adevarul este ca nu stiu daca se poate intampla acest lucru. Sa joc pe La Bombonera a fost o experienta frumoasa"

- "Este o minciuna ca mi-am ales prietenii sa fie in echipa si in staff-ul echipei nationale, eu sunt pur si simplu un alt jucator aici"

- "Cu totii am suferit despre ce s-a spus (cand Argentina era in pericol sa rateze calificarea la Mondial), dar dupa atatia ani ne-am obisnuit sa se spuna atrocitati despre noi si traim cu acest lucru"

- "Cu totii am avut o perioada grea la echipa nationala si, in ciuda a tot ceea ce s-a obtinut, au fost multe lovituri dure primite de grup. Vorbesc cu toata lumea, avem o relatie grozava, jucam de atatia ani impreuna si aparam tricoul echipei nationale, incercam sa ne ajutam unul pe altul atat pe teren, cat si in afara lui"

- "Sper sa castigam Cupa Mondiala pentru ca este ceva ce ne dorim cu totii"

- "Tatal meu a fost mereu critic fata de mine, acum e mai putin. Mereu vorbesc despre fotbal cu tatal meu".

- "In ceea ce il priveste pe Icardi s-a decis sa nu fie chemat la nationala. Niciodata nu am spus ca un jucator sa fie convocat sau sa nu fie convocat la echipa nationala"

- "Sa se spuna despre niste jucatori grozavi ca sunt pe teren pentru ca sunt prietenii lui Messi este lipsa de respect si este o mare minciuna ca eu decid tot la echipa nationala"

- "As prefera sa evitam Spania. Candidatii sunt Spania, Brazilia, Germania, Franta... Acestea sunt echipele cu cea mai buna imagine"

- "Toata viata mi-am dedicat-o fotbalului pentru ca asta iubesc"

- "Sampaoli este o persoana foarte inteligenta cu o viziune foarte clara pentru ceea ce vrea de la echipa lui, modul in care traieste ceea ce face, modul in care pregateste echipele, asta se vedea si cand pregatea nationala Chile sau pe Sevilla. La asta ma asteptam"

- "Nu ma gandesc la viitor, nu am idee, nu ma voi gandi azi, ma bucur in fiecare zi de ceea ce fac, sa joc in fiecare weekend si pe asta ma concentrez. Cand va veni momentul voi vedea in ce directie merg si ce voi face"