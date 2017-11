ACUM Irlanda 1-0 Danemarca, ultimul meci de baraj pentru Campionatul Mondial! GOL DUFY!

Marti, 21 noiembrie, in direct la PRO TV: Sevilla - Liverpool in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal!

LIVE TEXT:

MIN 6. GOOOOOOOOOOOOOL IRLANDA! Duffy deschide scorul cu o lovitura de cap!

Ultimul loc pentru nationalele din Europa va fi ocupat in aceasta seara - dupa 0-0 in urma cu 3 zile la Copenhaga, Irlanda spera intr-o calificare neasteptata la turneul final, acolo unde nu a mai fost din 2002! De partea cealalta, Danemarca are avantajul faptului ca n-a primit gol pe teren propriu, insa nici n-a marcat desi a avut cateva ocazii uriase la care Randolph a fost impresionant.

Iata echipele de start:

It's almost 20 years since ????????@DBUfodbold had their greatest #WorldCup in 1998. Brian Laudrup was a key member of that team.

????️???? We spoke to him about his special career

????https://t.co/P8flnbuNeH

Do you think Denmark will reach Russia 2018, tonight? #WCQ pic.twitter.com/hEfLcM9gpC