Ziua regelui. Bogdan Hofbauer scrie despre FRICA pe care Hagi o inspira acum in Liga I

Iertata sa-mi fie imaginatia, dar am simtit de multe ori o asemanare intre “Regele” Hagi si Printul Charles. Ca orice print, Charles stia ca va ajunge odata rege, insa, iata-l aproape de 70 de ani si momentul intarzie.

Pe Hagi l-am numit noi rege. Pentru clasa lui, pentru superioritatea pe care o arata ca fotbalist. Ca antrenor, un singur gol a lipsit ca sa debuteze cu o calificare la mondiale. Si apoi, tot asa, cate un gol, cate un gol si palmaresul lui a ramas aproape gol.

Dar marele upgrade e gata sa se intample. Visul rostit cu atata tupeu – sa se lupte de la egal la egal cu Guardiola sau Ancelotti – nu mai duce a simpla fantezie. Un titlu cu Viitorul ii deschide drumul.

Hagi nu e batran. Abia astazi a implinit 52 de ani, iar victoria de aseara, pe terenul lui Dinamo, lanseaza Viitorul in pole-position in cursa spre titlu. Hagi refuza sa-si mai dea jucatorii de top in Romania. Mai mult ca niciodata, Hagi inspira frica.

Jenant pentru istoria sa, Dinamo, de exemplu, n-a reusit niciodata sa castige acasa cu o echipa atat de noua, cum e Viitorul. Promisiunile lui Andone ca Dinamo se va bate la locurile 1-2 mai pot fi indeplinite doar daca Dinamo va lupta pentru titlul din play-out.

Pe fondul protestelor in surdina ale lui Andone, Negoita a dat cei mai buni 3 marcatori: Rotariu, Gnohere si Lazar. Achizitiile sonore au cazut si Mutu inca promite ca aduce jucatori repede. Deja nu mai e repede. Totul poate fi prea tarziu.

Strategia masochista a lui Negoita ne permite sa credem ca el n-a vrut sa-i aduca mai devreme doar ca sa mai economiseasca o luna la salarii. Chiar asa, de ce sa platesti un jucator pentru perioada de pregatire? O gandire pe termen ultra-scurt, departe de profesionalism, departe de succes, departe de viziunea si de rabdarea de pescar, pe care le gasim la noul pretendent la coroana in fotbalul romanesc, Hagi.