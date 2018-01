Mihai Mironica, despre visul suprem al lui Becali de la FCSB: "Cum sa furi un miliard"

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV

Gigi Becali este, fara indoiala, un vizionar. Si-a construit averea uriasa anticipand explozia pietei imobiliare in nordul Bucurestiului. A cumparat cu preturi derizorii si a vandut cu zeci, sute de milioane de euro. Un Columb al Piperei, a redescoperit un tinut despre care a stiut ca se va transforma din pajistile ciobanilor in Lumea Noua a Romaniei.

Cand Becali ne-a povestit de ... Harry Kane

Dupa ce si-a gonflat un miliard, care s-ar mai fi subtiat in ultima vreme pe la 650 de milioane de euro, Becali ne-a anuntat azi cum va sta treaba cu urmatorul sau miliard. Acesta va fi facut in proxima decada exclusiv din fotbal. Becali se uita la cum merge spirala preturilor pentru jucatori, crede ca acestea vor ajunge pe la 500 de milioane/bucata si, inevitabil, si el va prinde acest val. Ce face banu’ din om, Becali ne-a spus in direct numele varfului lui Tottenham si varsta acestuia. Si asta pentru ca a aparut stirea ca, pe Kane, Daniel Levy, seful lui Tottenham, i-ar cere Realului 337 de milioane de euro...

Gigi Bundy

Nu am decat un miliard de hohote de ras pentru acest vis al lui Becali. O echipa de top din Anglia are un profit de 15-20 de milioane intr-un sezon de succes. Dar poate ca Becali s-a referit la venituri, nu la profit. Hohotele insa raman... Vad un episod din “Bundy” in care eroul canapelei este cautator de aur in vest si parca-l zaresc pe Becali pribegind si el prin Occident cu “Mancomansitanase” in traista in cautarea sutelor de milioane de ieuro...



Fiecare cu Ianisul sau

De multe ori, marii vizionari care au adus progresul omenirii au fost tinta ironiilor contemporanilor nevolnici care nu aveau capacitatea de a privi dincolo de orizontul lor ingust. As vrea tare mult sa ma insel in privinta noului vis al patronului Stelei. Am povestit cum Becali mi-a spus acum 17 ani ca vom calatori impreuna cu el prin Europa datorita performantelor echipei sale si asa s-a intamplat. A fost atunci o dovada de viziune, de plan maret indeplinit pe termen lung. Dar, cand vad acum cu ce pleaca Becali in desaga sa incaseze primele “sute de milioane de euro”... Cu Coman “mai tare decat Mbappe”, cu Tanase “adiere de vant”, cu Man “omul invizibil cand a intalnit doua echipe mai acatarii, Plzen si Beer Sheva”... Fanteziile lui Becali cu acesti tineri imi aduc aminte de cele ale nasului/finului sau, ca niciodata nu tin minte, Hagi, cand i-a plecat acestuia fiul la Fiorentina... Dupa euforia insotita de corul cantaretilor de curte, a venit crunta realitate si Regele a trebuit sa-si ia printisorul acasa dupa un an si jumatate de stat pe bara, desi acesta e inca sub contract cu Fiorentina... Cred ca asa se va intampla si cu turma de Mbappei a omului cu un miliard de fantezii fotbalistice.