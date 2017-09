ULTIMA ORA | Prima reactie a lui Contra dupa anuntul unei intelegeri cu FRF

Anuntat ca fiind viitorul selectioner al Romaniei, in cazul in care Dan Petrescu refuza pana diseara oferta lui Burleanu, Cosmin Contra infirma discutiile.

Cosmin Contra spune ca nu a discutat pentru moment cu nimeni din cadrul Federatiei Romane de Fotbal.

Anuntat de surse federale ca fiind urmatorul selectioner, in cazul in care Dan Petrescu nu da un raspuns pana in aceasta seara, Contra a vorbit pentru Pro•TV si www.sport.ro

"Nu am fost contactat de nimeni de la FRF", a spus Cosmin Contra in exclusivitate pentru Pro•TV.