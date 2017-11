Tara Galilor - Romania la U21! LIVE VIDEO AICI de la 20:00. Meci URIAS pentru tineret in drumul spre Euro!

Romania continua sa viseze la Campionatul European!

Meciurile Romaniei se vad la PRO TV! Romania - Olanda, marti, ora 21:00! Marti, 21 noiembrie, in direct la PRO TV: Sevilla - Liverpool in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal!

Tricolorii de la U21 se pot distanta in fruntea grupei cu o victorie in partida de la Bangor! Romania e acum prima in grupa, cu 11 puncte din 5 partide, doua peste Bosnia, 4 peste Elvetia si 7 deasupra Portugaliei. Ultimii au insa doar 3 meciuri in grupa.

Lotul Romaniei:

Portari: Ionuț Radu (Avellino), Relu Stoian (Juventus București), Cătălin Cabuz (AFC Hermannstadt);

Fundași: Cristian Manea (CFR Cluj), Ionuț Nedelcearu (FC Dinamo), Alexandru Pașcanu (Leicester City), Virgil Ghiță (FC Viitorul), Andrei Radu (Aris Limassol), Vlad Olteanu (FC Voluntari);

Mijlocași: Dragoș Nedelcu (FCSB), Dennis Man (FCSB), Marco Dulca (Swansea), Mihai Dobre (FC Bury), Ianis Hagi (ACF Fiorentina), Alexandru Cicâldău (FC Viitorul), Andrei Ciobanu (FC Viitorul), Silviu Balaure (AFC Astra), Doru Dumitrescu (FC Viitorul), Răzvan Marin (Standard Liege);

Atacanți: George Pușcaș (Benevento Calcio), Adrian Petre (Esjberg), Florinel Coman (FCSB).

CLASAMENT GRUPA 8

ROMÂNIA 5 3 2 0 9-3 11

Bosnia-Herțegovina 5 3 0 2 14-5 9

Elveția 5 2 1 2 4-6 7

Țara Galilor 4 2 0 2 6-7 6

Portugalia 3 1 1 1 4-4 4

Liechtenstein 4 0 0 4 1-13 0

S-AU JUCAT

Bosnia-Herțegovina - Liechtenstein 6-0 (28.03.2017); Liechtenstein - ROMÂNIA 0-2, Elveția - Bosnia-Herțegovina 1-0 (13.06.2017); Bosnia-Herțegovina - ROMÂNIA 1-3, Elveția - Țara Galilor 0-3 (01.09.2017); ROMÂNIA - Elveția 1-1, Portugalia - Țara Galilor 2-0 (05.09.2017), Elveția – ROMÂNIA 0-2 (06.10.2017), Bosnia-Herțegovina – Portugalia 3-1 (10.10.2017), Liechtenstein – Elveția 0-2 (10.11.2017), ROMÂNIA - Portugalia 1-1 (10.11.2017), Țara Galilor - Bosnia-Herțegovina 0-4 (10.11.2017).



PROGRAMUL TRICOLORILOR

07.09.2018 Portugalia - ROMÂNIA

11.09.2018 ROMÂNIA - Bosnia-Herțegovina

12.10.2018 ROMÂNIA - Țara Galilor

16.10.2018 ROMÂNIA - Liechtenstein