ROMANIA IN NATIONS LEAGUE // Burleanu: "Obiectivul e sa castigam grupa!" Romania merge la EURO 2020: "Asta e garantia si promisiunea lui Contra si a jucatorilor!"

Razvan Burleanu, presedintele FRF, este increzator ca Romania poate castiga grupa cu Serbia, Muntenegru si Lituania si promite ca nationala noastra se va califica la EURO 2020. "Este garantia si promisiunea facuta de Contra si de jucatori".

"Partea buna e ca am picat intr-o grupa de 4, ceea ce inseamna ca avem mai multe meciuri in fata suporterilor. Partea mai putin buna este ca am picat intr-o grupa grea, cu singura echipa calificata la Campionatul Mondial. Obiectivul ramane acelasi: sa castigam grupa.

Fiecare trebuie sa fie foarte increzator in sansele noastre. Am incredere totala in Contra. Sigur, aceasta este garantia si promisiunea noastra: ne calificam la EURO. Asta e promisiunea facuta de antrenor si jucatori", a declarat Razvan Burleanu la ProTV.

