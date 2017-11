"Poate ca e una dintre cele mai frumoase zile din cariera mea!" Ce a spus Grozav dupa ce a DISTRUS Turcia

10-le Romaniei a fost starul meciului cu Turcia! Grozav a marcat ambele goluri ale Romaniei.

Mijlocasul lui Karabukspor spune ca aceasta seara intra in topul celor mai tari amintiri pe care le are din fotbal si asteapta sa repete jocul bun si contra Olandei, marti seara (21:00, in direct la PRO TV).

"Poate e una dintre cele mai frumoase zile din cariera mea. Ne asteapta un meci la fel de greu cu Olanda, trebuie sa fim concentrati. Mereu se discuta despre numarul 10 in Romania, eu evit sa citesc presa. E presiune, dar nu conteaza numarul de pe tricou, ci cat de bine iti faci treaba pe teren. Am reusit sa castigam si asta e cel mai important lucru. M-am simtit bine la Cluj, ma simt bine de fiecare data. Am jucat aici, e ca si cum ar fi casa mea, desi eu am jucat pentru Universitatea. Nu stiu daca bem sampanie in seara asta, vedem la hotel. Sper sa facem un meci la fel de bun si cu Olanda", a spus Grozav la PRO X.