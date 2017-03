Pariul nebun al lui Daum pentru PRIMA victorie cu Romania: "O sa fac tur pe bicicleta in jurul Carpatilor!"

Neamtul Daum promite ca va urca in munti cu bicicleta daca bate Danemarca. Daum n-a castigat inca in Romania.

Daum e gata sa pedaleze peste 1500 de kilometri ! A facut promisiunea pentru Eu sunt 12.



"O sa fac un tur pe bicicleta in jurul Carpatilor. Ma voi opri in mai multe locuri si le voi multumi oamenilor care vin mereu să ne sustina", spune Daum.



Tot in campania Eu sunt 12, Stelea a promis ca merge cu motocicleta in Rusia, daca Romania se califica la mondial dupa 20 de ani.