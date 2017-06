"Nici ei n-au avut ocazii, dar au marcat!" Razvan Marin a dezvaluit ce tactica a pregatit Daum pentru Polonia

Polonia 3-1 Romania / Nationala isi ia adio de la un nou Mondial.

Romania a mers sa joace pe contraatac in Polonia, insa s-a trezit sufocata de o nationala puternica a Poloniei.



"Ne dorim sa castigam meci de meci, nu stiu ce se intampla. Nu am fost timorati, am pregatit sa ii asteptam si sa plecam pe contraatac daca se poate. In seara asta ei nu si-au creeat prea multe ocazii de gol. Din pacate, ce au avut au marcat si aici s-a facut diferenta. Eu cred ca sunt jucatori tineri foarte buni si pot sa faca pasul la nationala. Vom vedea ce va fi.

Nu stiu ce spun, vom vedea ce urmeaza, nu depinde de mine", a spus Razvan Marin.