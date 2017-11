Nationala prinde viteza! Contra si-a dus jucatorii la curse pe circuit: "Mergem safe ca trebuie sa batem Olanda!" Ce jucator l-a speriat pe Contra: a iesit in decor!

Furiosi si iuti spre Euro - Alibec si Tucudean au semnat pe propria raspundere si au zburat pe circuit. Romania vrea sa-si ia revansa in fata Olandei care ne-a dat 4 pe National Arena. Meciul va fi la PRO TV, marti, de la ora 21.

Romanii au ambalat motoarele inaintea meciului cu Olanda. Alibec si Tucudean conduc masini puternice si s-au bucurat ca au iesit pe circuit. Contra a mers cu ei.

"Era unu' in fata mea, un melc!" a glumit Alibec.

"Baieti, daca vi se face rau, apasati butonul de panica!" - i-au sfatuit instructorii pe fotbalistii nationalei.

"Mergem repede, dar in stil safe pentru ca avem un meci cu Olanda pe care trebuie sa il castigam" i-a spus Alibec instructorului.

Bicfalvi i-a dat emotii lui Contra.

"Nu stiu daca am riscat... un pic, vazandu-l pe eric iesind in decor de pe pista ma gandeam ca poate nu a fost o idee buna. In linia dreapta cred ca am prins 160 - 180 - 200, intre 180 si 200" a spus Contra.

Daca va castiga si cu Olanda, Contra va incheia anul cu trei victorii la nationala, cat a avut Daum in tot mandatul. Noul numar 10, Grozav l-a incantat si pe Hagi cu Turcia.

"Daca vrem sa ajungem mari, trebuie sa cultivam foarte multi zecari. Cu cat ai mai multi care sunt creativi, poti sa ajungi la performante foarte mari" a spus Gica Hagi.