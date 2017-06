EXCLUSIV | Discutia avuta de Daum si secundul sau cu fotbalistii nationalei, dupa 1-3 la Varsovia. Selectionerul a vorbit pentru prima data despre PLECARE

Romania a luat din nou trei goluri de la Polonia si si-a vazut ruinate si ultimele sperante, oricum mici, de a mai ajunge la Mondialul din Rusia. Echipa nationala va juca pana la finalul campaniei de calificare macar pentru onoare.

Marti, 13 iunie, 21:00 Romania - Chile, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

Echipa nationala a ratat in proportie de 99% calificarea la Campionatul Mondial din 2018. Condusa de germanul Christoph Daum, Romania s-a prabusit dupa doar sase meciuri in care a acumulat tot atatea puncte din meciurile cu Armenia, Kazakhstan, Muntenegru, Danemarca si Polonia.

Romania are in acest moment 6 puncte in grupa E de calificare la Mondial, cu 4 mai putine decat Muntenegru si Danemarca si cu 10 sub Polonia. Armenia e la egalitate cu Romania!

In ciuda rezultatelor slabe, selectionerul Christoph Daum nu a vrut sa vorbeasca public despre o plecare nici macar dupa 1-3 la Varsovia. Acesta a spus dupa meci ca "jucatorii nu cresc in copaci", dand de inteles ca valoarea fotbalului romanesc nu recomanda nationala pentru o calificare.

Totusi, spun sursele www.sport.ro, Daum a vorbit despre plecare intr-un cerc mai restrans. Acesta a avut o discutie cu fotbalistii echipei nationale, avandu-l alaturi pe secundul Rudi Verkempinck.

Potrivit unor surse din anturajul echipei nationale, Daum le-a spus fotbalistilor ca ar fi bine pentru toata lumea ca el sa plece la finalul campaniei de calificare.

Aceleasi surse noteaza, insa, ca exista posibilatea ca tehnicianul german sa plece chiar dupa meciul cu Chile, programat maine la Cluj si transmis IN DIRECT de ProTV, de la 21:00.