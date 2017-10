Exclus de Dica, trecut cu vederea si de Contra? Ce spune selectionerul despre Denis Alibec si in ce conditii il va mai lua la nationala

Exclus din lotul Stelei de Nicolae Dica pentru acte de indisciplina, Denis Alibec va fi nevoit sa isi revizuiasca comportamentul pentru a reveni printre titulari. Acelasi lucru trebuie sa-l faca daca vrea sa imbrace si tricoul echipei nationale, spune selectionerul Cosmin Contra.

Cosmin Contra nu este multumit de evolutiile lui Denis Alibec si spune ca jucatorul are nevoie de o schimbare de atitudine pentru a fi convocat la echipa nationala.

"Denis este un jucator talentat, dar nu da randamentul pe care il asteptam noi. Nici cei de la Steaua nu sunt satisfacuti. Nu suntem multumiti de el. Astept sa isi schimbe aceasta atitudine si sa ne demonstreze ca poate sa joace la echipa nationala", a spus Contra la Europa FM.

In varsta de 26 de ani, Denis Alibec are 7 selectii si un gol pentru echipa nationala, marcat intr-un amical impotriva Ucrainei, in mai 2016.