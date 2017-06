Daum a spus TOT pentru presa din Germania! A anuntat in ce conditii paraseste nationala: "As pleca imediat daca se intampla asta!"

Christoph Daum a vorbit cu presa din Germania despre problemele echipei nationale.

Selectionerul nationalei Romaniei, Christoph Daum, a acordat un interviu pentru jurnalistii de la Welt dupa partida cu Chile in care a vorbit despre reactia nervoasa de la conferinta de presa de luni seara, dar si despre situatia echipei nationale.

"Nu stiu. Aveam sentimentul ca numai asa pot sa procedez. Situatia arata ca si cum nu mai sunt sustinut, nu mai am parte aceeasi apreciere ca la inceput. Aici nimic nu este tinut secret. Presedintele Federatiei a dat dovada de integritate si transparenta, acesta este felul lui de a fi.



Sunt povesti fabricate in presa, tendentioase si defaimatoare. Asa ceva nu merge, este lipsa de respect. S-au uitat cu ochii mari la mine (cand am spus ca sunt mai roman ca jurnalistii). Cum s-ar putea intampla asa ceva cand sunt de doar un an in Romania? Dar ma identific cu Romania. Sunt de 11-12 luni la conducerea echipei. Am fost la Universitati si am tinut diverse cursuri, conferinte. Am calatorit in intreaga tara. Am vazut jucatori si am vorbit cu multi oameni. Imi face placere sa schimb lucrurile aici.



Bineinteles ca puteam face mai multe puncte in preliminariile pentru Mondial. Este pacat ca nu s-a intamplat asta. Dar nu poti sa le faci pe toate intr-un timp scurt. Dureaza un timp.



Daca echipa si suporterii ar fi impotriva mea, as pleca imediat. Dar nu este cazul. Presedintele Federatiei mi-a spus foarte clar ca merge pe mana mea. Cum spuneam, rezultatele nu sunt satisfacatoare, dar fotbalul romanesc se gaseste intr-un moment dificil. Avem nevoie de timp. Iar meciurile cum au fost cel cu Chile in care am revenit si am castigat cu 3-2 ar trebui sa ne dea sperante tuturor" a spus Christoph Daum, selectionerul nationalei Romaniei.