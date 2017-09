"Am jurat acum 20 de ani ca nu iau nationala! Prefer sa ma injure strainii, decat sa o faca ai mei dupa un meci" Lucescu, discurs asa cum nu a mai avut pana acum

Mircea Lucescu a revenit in tara dupa dubla Turciei cu Ucraina si Croatia. Acesta le-a adus turcilor 3 puncte si pastreaza vii sperantele de calificare la Mondialul din Rusia.

"Haideti sa lasam cu nationala Romaniei. Eu v-am spus de 20 de ani ca nu o sa o mai preiau, m-am tinut de cuvant. Au fost cateva momente cand am vrut sa revin, nu s-a putut, apoi am plecat pe drumul meu.

Acum ar fi foarte greu pentru mine.

Prefer sa ma duc intr-o tara in care sa ma injure strainii, pentru ca nu as suporta sa ma injure ai mei dupa un meci.

Se poate construi ceva, dar miracole nu sunt posibile.

Apoi, eu nu inlocuiesc un antrenor aflat sub contract.

In 1998, cand as fi putut sa preiau nationala si consider ca as fi meritat, am jurat sa nu o mai iau.

Eu ma simt de 60 de ani, s-ar putea sa nu fie ultimul contract, s-ar putea sa mai continui.

Nu ma preocupa Mondialul, ma preocupa intai calificarea. Nu imi fac alte iluzii, iau viata asa cum vine. A fost o intamplare ca am preluat echipa Turciei, poate fi in orice moment o intamplare sa fac altceva", a spus Mircea Lucescu la revenirea in tara.