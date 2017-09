Alibec i-a cerut antrenor personal, un manager l-a somat sa ii convoace jucatorii. Aventurile lui Daum in Romania

Christoph Daum a oferit ultimul interviu in Romania.

Daum si-a reziliat contractul cu FRF la un an de la preluarea nationalei. Neamtul a ratat calificarea la Cupa Mondiala, dar spune ca a invatat multe in Romania. El a vorbit despre relatia cu Denis Alibec, cel care i-a trimis mesaj de multumire dupa despartire, dar si despre relatia cu patronii din Liga I.

"Denis este un tip fantastic, am spus ca ar putea fi baiatul meu. Am lucrat impreuna excelent de cateva ori. Ca antrenor, esti ca un parinte. Parintele trebui sa-si iubeasca copiii, dar sa le si spuna uneori <asta poti si trebuie sa faci mai bine!> L-am ajutat intotdeauna pe Denis, l-am asistat. Denis mi-a pus odata, cand evolua la Astra, <Dati-mi un antrenor personal cu care sa-mi pot imbunatati calitatile!> I-am spus ca nu se poate. <sumudica e antrenorul tau si nu pot interfera in niciun fel cu responsabilitatile pe care le are sumudica. Dar poti sa mergi la antrenorul tau de la club si sa ii spui ce vrei sa schimbi.> Am vorbit apoi cu Sumudica despre cum putem sa-l ajutam si sa-l asistam pe Alibec pentru ca are un potential incredibil, stim asta. La fel am facut cu Reghecampf. Sper sa inteleaga ce potential are si ce responsabilitate are. Sa inteleaga ca numele nu este important, performanta este importanta. performanta pentru el insusi si pentru echipa. Asta cerem de la fiecare jucator, indiferent de numele lui. Sper ca va intelege acum responsabilitatea si va continua asa cum a jucat in meicul cu Viktoria Plzen. Aceea este reactia pe care dorim sa o vedem", a afirmat Daum.

El a povestit ca managerul unui club din Romania i-a cerut sa convoace jucatori de la gruparea respectiva: "Un manager de club a venit la mine si mi-a spus: <Ce am facut eu sau clubul meu impotriva ta?> <Nimic, ce vrei sa spui?> Atunci de ce nu ii convoci pe jucatori X sau Y de la echipa mea?> <Uite, noi facem scouting continuu, monitorizam 50 de jucatori si selectam dintre acestia poate 23-24 de jucatori. Vom urmari mereu fiecare jucator pe cat de mult posibil pentru a ne lamuri cine e cel mai in forma, cine se potriveste mai bine echipei.> <Nu conteaza, trebuie sa-i convoci pe jucatorii acestia! Avem probleme financiare, trebuie sa vand jucatori si stii ca daca e un jucator de nationala e o sansa mai mare sa il transfer.> <Da, stiu asta, dar sunt independent si nu fac nicio favoare vreunui club. ii selectionez pe cei mai buni jucatori. Nu tin cont de numele jucatorului sau al clubului.> Etichetati dumneavoastra cum doriti aceasta situatie."