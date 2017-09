3 variante de selectioner: Petrescu, Zenga si Contra. "Unul din ei are sanse 10% sa fie numit" CINE E FAVORIT

FCSB - Plzen, in Europa League, se vede joi, 14 septembrie, de la 22:00, IN DIRECT la ProTV

Daum este istorie la nationala, este decizia finala luata astazi de FRF. In locul sau va veni un alt selectioner, iar lista "scurta" este de 3 nume: Dan Petrescu, Cosmin Contra si Walter Zenga.

Primii doi sunt sub contract, in timp ce italianul este liber, insa acesta are sanse mici de a fi numit la nationala. "Sunt sanse de 10% sa fie numit Zenga", a spus o sursa din FRF pentru www.sport.ro.

Favorit este Dan Petrescu, cel care este sub contract cu CFR Cluj. Conducerea va demara negocierile iar daca nu se inteleg, il vor aborda pe Cosmin Contra, care poate pleca oricand de la Dinamo, avand o clauza in contract ce ii permite acest lucru.

Romania mai are de jucat 2 meciuri in preliminarii, in aceasta campanie, cu Danemarca, in deplasare, si cu Kazahstan, pe teren propriu, echipa neavand sanse sa se mai califice la Cupa Mondiala din 2018.