VIDEO INCREDIBIL | A decolat de pe sosea si "a parcat" direct la etajul doi! Explicatia soferului

Scene incredibile surprinse de camera amplasata pe bordul unui autobuz din Santa Ana, California. Un sofer teribilist a lovit un limitator de viteza de pe sosea si pur si simplu a decolat. Masina s-a infipt in etajul 2 al unei cladiri.

La acel etaj functiona un cabinet stomatologic. Din fericire, nimeni nu se afla in cabinet in momentul incidentului. Soferul si pasagerul din masina au suferit rani minore.

Soferul a fost arestat dupa ce a recunoscut ca a consumat droguri inainte de a se urca la volan.

Dramatic surveillance video captures car crashing into second floor of Southern California dental office. https://t.co/EjcmlLpz3l pic.twitter.com/v9Kfw3FyBT