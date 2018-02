Cum vor reactiona taximetristii? Schimbarea MAJORA anuntata de UBER in Romania

UBER a introdus o optiune asteptata de toti utilizatorii.

Celebra aplicatie de ride sharing introduce optiunea de estimare a pretului cursei din 14 februarie. Astfel, cei care folosesc UBER pot afla cat ii costa cursa inainte de a se urca in masina. Tariful afisat ia in considerare timpul estimat pana la destinatie, distanta parcursa, conditiile de trafic, precum si disponibilitatea soferilor parteneri in zona din care se efectueaza comanda.

Cum functioneaza, potrivit UBER:

Dupa ce destinatia a fost introdusa, aplicatia va afisa o suma exacta: costul cursei Uber, de la plecare la destinatie. Aceasta suma include:

Distanta pana la destinatie, incluzand opririle multiple

Timpul, estimat pe baza valorilor istorice de trafic

Factorul de multiplicare, in cazurile in care tariful dinamic este activ

Eventualele reduceri / promotii