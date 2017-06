Accident DRAMATIC pentru unul dintre prezentatorii Grand Tour! Richard Hammond a ajuns la spital cu elicopterul! VIDEO

Richard Hammond a scapat ca prin miracol dintr-un accident spectaculos de masina!

Marti, 13 iunie, 21:00 Romania - Chile, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

Producatorii The Grand Tour, show-ul cu masini de pe Amazon, anunta ca Richard Hammond se afla la volanului unui Rimac Concept One, un supercar electric, in Elvetia, in momentul in care s-a produs accidentul. Din fericire, prezentatorul a apucat sa iasa din masina inainte ca aceasta sa ia foc si sa arda in totalitate. Hammond a fost transportat cu elicopterul la spitalul din St. Gallen, insa viata sa nu este in pericol, anunta The Grand Tour pe Facebook.

Richard Hammond, James May si Jeremy Clarkson filmau pentru un sezon nou al emisiunii The Grand Tour ce ruleaza pe Amazon Prime. Cei trei au prezentat pana acum doi ani celebra emisiune Top Gear la BBC.

Hammond nu este la primul accident grav din cariera. A fost la un pas de moarte in 2006, cand a pierdut controlul unui dragster la 463 km/h pe circuit!





Momentul accidentului a fost filmat!