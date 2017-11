VIDEO | Dani Alves a reusit faza serii in Champions League: "no look pass" de exceptie al brazilianului

PSG a reusit un nou rezultat mare in UEFA Champions League, scor 5-0 cu Anderlecht.

Verratti, Neymar si Kurzawa, cu un hat-trick, au marcat pentru gazde. Faza serii a fost oferita de Dani Alves.



Fundasul lui PSG a reusit un "no look pass" de exceptie la faza din care Kurzawa a marcat golul sau cu numarul 2 din meciul cu Anderlecht (faza poate fi urmarita la minutul 07:47 al rezumatului video).



Stanciu a fost introdus in minutul 79 al meciului, in timp ce Chipciu a fost rezerva.