SEVILLA - LIVERPOOL, la PRO TV! "Salah va ajunge in curand la Real Madrid!" 5000 de englezi in Spania, pentru finala grupei

17:19

Reeditarea celei mai frumoase finale Europa League



- in 2016, Sevilla a cucerit trofeul Europa League dupa 3-1 in finala cu Liverpool -



Sevilla - Liverpool, reeditarea finalei Europa League din 2016, este acum finala grupei E in UEFA Champions League.



Dupa 2-2 in tur, Sevilla are nevoie de o victorie ca sa fie sigura de primavara. Campioana Rusiei, Spartak Moscova, sta la panda si poate profita de orice pas gresit.



(clasamentul grupei, mai jos)



In ultima etapa, Liverpool joaca acasa cu Spartak, iar Sevilla merge in Slovenia pentru meciul cu Maribor.