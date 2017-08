Pana si Messi a ras la gluma lui Ronaldo! Ce i-a spus portughezul lui Buffon VIDEO

Ronaldo a glumit pe seama lui Gigi Buffon la tragerile la sorti pentru sezonul viitor din Champions League.

Intrebat care dintre cele 100 de goluri marcate in Champions League este preferatul sau, Ronaldo a raspuns cu zambetul pe buze: "Ultimul, pe care l-am marcat batranului acestuia de aici". Intreaga sala, inclusiv Buffon si Messi, au inceput sa rada la gluma portughezului. Ronaldo a marcat in fata portarului italian de 39 de ani in finala Ligii Campionilor de la Cardiff, unde Real a invins cu 1-4.

La tragerile la sorti pentru sezonul 2017-2018 din Champions League, Buffon a fost numit cel mai bun portar din sezonul precedent al competitiei, in timp ce Ronaldo a castigat atat trofeul pentru cel mai bun atacant, cat si pentru cel mai bun jucator.