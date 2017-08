"N-am mai vazut asa ceva, e un TANC!" Sumudica ridica in slavi un stelist dupa victoria cu Plzen! Ce a spus despre Alibec si Teixeira

Dica a fost impresionat de evolutia Stelei la Plzen.

Marius Sumudica a vorbit despre performanta Stelei, calificata in playoff-ul Ligii Campionilor dupa 6-3 la general cu Viktoria Plzen. Sumudica si-a laudat fostii elevi, dar si pe actual lor antrenor, Nicolae Dica.

"Nu mai vreau sa vorbesc... Toata lumea il contesta pe Alibec, l-ati vazut pe Alibec ieri. Ii prieste acolo, e un hotel aproape de stadion, doar traverseaza, glumind acum un pic. Alibec poate sa dea el din maine de 10.000 de ori, poate sa fie la un concert, la Mozart, unde il duci, sa ia si bagheta magica. In momentul in care are mingea e letal.



Ati vazut ce pasa i-a dat lui Tanase? Nici nu stiau aia unde e mingea, se intorceau 180 de grade, unul dintre ei a cazut. Asta este Alibec, daca stim sa-l luam cu bune si cu rele este clar ca te ajuta.



Teixeira? Cine n-are batrani sa-si cumpere. Cand m-a intrebat Gigi despre el i-am spus sa-l ia cu ochii inchisi ca eu stiu ce inseamna. Ma punea: mai da-i un telefon, mai convinge-l. Ii spuneam ca nu e treaba mea. Eu mai mult decat sa-l antreneze la momentul respectiv nu puteam sa fac.



Sunt 2 jucatori care au invatat ce inseamna performanta, au avut experienta la nivelul asta. M-am bucurat si pentru Junior, imperial si la mijlocul terenului. N-am vazut atata forta la un jucator, zici ca e tanc.



Nu vreau acum sa readuc in discutie problemele unui antrenor dar in moment in care patronul iti cumpara tot ce-i mai bun in tara asta pai trebuie sa fii tampit sa nu ai rezultate, sa nu ai nicio treaba cu fotbalul. Iar din punctul asta de vedere tin sa-l felicit pe Dica pentru rezultatul de aseara, sa dea Dumnezeu sa fie ca un imbold pentru tot ce are de facut in cariera de antrenor. FCSB trebuie felicitat pentru ca duce mai departe fotbalul romanesc. Sunt putini cei care reusesc asta si merita aplaudati. Ati vazut ce a patit Gica. Imi pare rau de el dar e o palma destul de grea" a spus Marius Sumudica.