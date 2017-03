Golul lui Sergi Roberto i-a trimis in paradis! Reactia FABULOASA a comentatorilor spanioli. VIDEO

Barcelona a reusit revenirea miraculoasa in fata lui PSG in Champions League.

Toti catalanii au trait la intensitate maxima meciul istoric facut de Barcelona contra lui PSG pe Camp Nou. Oamenii lui Luis Enrique pareau ca nu mai au sanse la scorul de 3-1, insa trei goluri marcate in ultimele minute au dus Barca in sferturile de finala. Comentatorii de la postul de radio Cadena SER au inceput sa planga in minutul 95, cand Sergi Robero a reusit golul de 6-1!