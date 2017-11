Golul de 100 de milioane de euro din Liga Campionilor! Reusita FABULOASA a lui Griezmann in fata Romei! VIDEO

Griezmann a oprit perioada de 'seceta' intr-un mod fenomenal!

Antoine Griezmann a spart gheata dupa 2 luni! Atacantul francez nu mai reusise sa marcheze de 794 de minute de joc efectiv pentru Atletico - ultima sa reusita venise pe 27 septembrie in fata lui Chelsea! Griezmann a oprit seria cu o reusita fenomenala in fata Romei.

In minutul 69 al partidei pe care Atletico era obligata sa o castige pentru a pastra sanse de calificare in optimile Ligii, Griezmann a marcat cu o foarfeca laterala superba din pasa lui Angel Correa (faza este la 6.30 in rezumat). Gameiro a marcat apoi golul de 2-0 cu 5 minute inainte de final.

In ciuda victoriei, Atletico pastreaza sanse minime sa mearga mai departe in Liga - are nevoie de victorie in ultima etapa pe terenul celor de la Chelsea iar AS Roma sa nu o invinga pe Qarabag. Astfel, Atletico o poate intalni pe Steaua in 16-imile Europa League.