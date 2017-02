Sane a reusit un moment magic in Champions League.

Jucatorul lui Pep Guardiola s-a jucat cu defensiva lui AS Monaco in Champions League.



Sane a reusit sa faca KO trei jucatori ai lui Monaco in meciul de pe Etihad, acesta stand la originea golului marcat de Sterling.

