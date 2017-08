"Este isterie!" Cate bilete s-au vandut in doar 24 de ore pentru returul Stelei cu Sporting!

Dubla dintre Steaua si Sporting Lisabona va fi in direct la ProTV, pe 15 august, respectiv 23 august, de la 21:45.

Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV! Champions League: Sporting - Steaua, marti, 15 august, 21:45, in direct la PRO TV!

Conducerea clubului a pus in vanzare online biletele luni seara pentru meciul cu Sporting de pe National Arena. Doar in 24 de ore s-au vandut aproximativ 20.000 de bilete!

"Este isterie! Sunt sute comenzi in acelasi timp. Am inceput deja tiparirea biletelor si ele vor pleca imediat, prin curier, catre cei care le-au cumparat de pe site. In prima ora de la scoaterea acestora pe site se vandusera aproximativ 5.000 de tichete! Marti la ora 17:00 erau 15.000 vandute, iar la ora 20:00 ajunseseram la cifra de 17.000", au declarat reprezentantii serviciului de bilete al Stelei.

Arena Nationala va fi deschisa integral, suporterii avand posibilitatea sa isi achizitioneze bilet in orice sector doresc. Cel mai ieftin bilet este de 30 de lei, jumatate din cat au fost cele de anul trecut cand Steaua a jucat importriva lui Manchester City.

Dubla dintre Steaua si Sporting Lisabona va fi in direct la ProTV, pe 15 august, respectiv 23 august, de la 21:45.