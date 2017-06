Ce sanse au Viitorul si Steaua sa prinda grupele UCL? Surpriza la casele de pariuri: ce cote au cele doua echipe

Sambata, 3 iunie, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV!

Viitorul, din postura de campioana, si FCSB vor reprezenta Romania in noul sezon al UEFA Champions League. Prima dintre formatii va intra in turul 3 preliminar pe traseul campioanelor, in timp ce Steaua va juca din acelasi tur, insa pe ruta non-campioanelor, care ii poate scoate in fata adversari mult mai dificili.

In turul 3 preliminar al UCL, Viitorul poate da peste Olympiakos, Copenhaga, Ludogorets, APOEL Nicosia, Maribor, Malmo ori Qarabag, in timp ce Steaua se poate intalni cu Ajax, Dinamo Kiev, Brugge ori Viktoria Plzen.

O calificare din turul 3 le poate scoate echipelor romanesti adversari si mai dificili in Play Off. Intre acestia, in cazul Stelei, s-ar numara Liverpool ori Sevilla.

In ciuda faptului ca perspectiva nu este cea mai imbucuratoare, casele de pariuri crediteaza echipele romanesti cu sanse la calificarea in grupele UEFA Champions League. Atat Viitorul, cat si Steaua sunt creditate cu sanse in jurul a 20%.

Cotele pentru calificarea in grupele UCL

Viitorul

se califica in grupele UCL - 5.60

nu se califica - 1.11

Steaua

se califica in grupele UCL - 6.50

nu se califica - 1.08