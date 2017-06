EXCLUSIV | Echipa care e gata sa sparga banca in Liga I. Pe lista e "lotul Astra", cu Sapunaru, Budescu si Teixeira

Scapati de povara insolventei, clujenii de la CFR anunta prin vocea presedintelui Iuliu Muresan: "Vom avea un buget de 7-8 milioane euro, care poate creste, pentru sezonul viitor. Vrem intai Play Off-ul".

CFR Cluj a rezolvat deja cateva transferuri, insa marile lovituri abia acum ar putea veni.

La CFR vor sosi in urmatoarele zile Alexandru Vlad, fost la Dnipro, si spaniolul Urko Vera. De asemenea, ardelenii au mai luat un pusti de la Clinceni, dar si un fundas care a mai jucat in Liga I, la ASA Targu Mures: Sasa Balic.

Sursele www.sport.ro spun, insa, ca CFR cantareste acum aducerea unor fotbalisti care au avut lucruri importante de spus in ultimele sezoane ale Ligii I. Intre acestia se afla cativa de la Astra!

In capul listei a fost plasat internationalul Cristi Sapunaru (33 de ani), care si-a incheiat intelegerea cu Astra si care a declarat, la randul sau, misterios dupa finala Cupei: "De acum, nu ma voi mai transfera cu sufletul, ci asa cum fac si alti fotbalisti".

De asemenea, CFR cantareste aducerea lui Constantin Budescu si/sau Filipe Teixeira. Clujenii ii considera pe cei doi mijlocasi drept oameni cheie in formarea unei echipe de titlu, insa nu este deocamdata clar daca ii poate convinge pe amandoi. In acest caz, CFR s-ar multumi si cu unul dintre acestia, noteaza surse apropiate.

Dintre cei trei jucatori nominalizati, doi pot face trecerea liberi de contract, lucru care reprezinta un avantaj. Acestia sunt Sapunaru si Teixeira. Cel de-al treilea, Budescu, are o clauza de reziliere de circa 750.000 euro. Problema in cazul lui Budescu este ca el are si o oferta de 45.000 euro pe luna din Arabia Saudita.