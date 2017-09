Atentie, Steaua! Elvetienii nu sunt neutri pe teren propriu! Scorul serii in Liga vine din campionatul lui Lugano. VIDEO

Lugano - Steaua e azi, de la 20:00, in direct la ProTV!

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Joi, 20:00, Lugano - Steaua!

Steaua joaca azi cu Lugano in Elvetia, de la ora 20:00, a doua partida din grupele Europa League, in direct la ProTV. Lugano e ultima in campionat, insa elvetienii au puterea sa surprinda in cupele europene, mai ales la partidele de pe teren propriu. Steaua a remizat cu FC Zurich in sezonul trecut, o echipa aflata in liga a doua!

Elvetienii au facut deja valuri in Europa. Basel a umilit-o pe Benfica cu 5-0 in Champions League, scorul etapei.

Golul al doilea a fost o adevarata bijuterie. In minutul 20, Oberlin a preluat mingea in propriul careu si s-a dus cu ea pana in careul advers si a inscris!