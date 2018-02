"Vreau sa-i zic lui Dan Petrescu asta" Becali a intervenit IN DIRECT si i-a transmis un mesaj rivalului de la CFR

Gigi Becali sustine ca a fost contactat de apropiatii unui jucator de la CFR.

Gigi Becali a pomenit, dupa plecarea lui Nita la Sparta, numele lui Giedrius Arlauskis. El a spus ca lituanianul, care a mai castigat un titlu cu Steaua, ar fi o varianta buna pentru poarta echipei lui Dica. Afirmatia lui Becali l-a suparat pe Dan Petrescu, acesta din urma acuzandu-l pe patronul stelist ca ii contacteaza jucatorii.

Becali a vorbit in aceasta dimineata la Ora Exacta in Sport, la PRO X, el spunand ca a fost contactat de apropiati ai lui Arlauskis, nicidecum ca el a fost cel care a sunat pentru a se interesa de un transfer.

"Eu mai vreau sa-i dau un raspuns lui Dan Petrescu! Niciodata, dar niciodata nu am facut aluzie la un jucator daca fotbalistul sau impresarul nu a venit la mine sa spuna ca vrea sa vina la Steaua. Deci ii zic asa! Eu, Becali, nu am vorbit niciodata cu un fotbalist fara ca el sau impresarul sau tatal sau sa vina la mine.

Sa va zic eu care e treaba cu Baluta. El zice asa pentru ca ii e si frica de olteni. Ca daca stie ca nu se poate face transferul, nu risca nici el sa spuna ca vrea la Steaua.

Vlad va fi mai bun cu fiecare meci care trece. E valoros, iese pe centrare, are joc de picior. Poate ca n-o fi ca Nita acum, dar in 6 luni va fi. Nu ma mai intereseaza alt portar, gata!

Dar repet. Atunci cand m-a interesat si am spus, nu am spus de capul meu", a spus Gigi Becali la PRO X.