"Vom mai aduce 2 jucatori in iarna!" CFR Cluj anunta noi transferuri pentru titlu! Capitolul la care este printre primele echipe din Europa

CFR Cluj 1-0 ACS Poli Timisoara / CFR Cluj si-a asigurat primul loc in Liga 1 pana la finalul acestui an.

Presedintele celor de la CFR Cluj, Iuliu Muresan, si-a felicitat echipa dupa ce s-a calificat matematic in playoff.

"Este tipic pentru Dan Petrescu acest joc in care dam gol si nu primim. Mie imi plac meciurile in care nu primim gol, este al 5-lea meci fara gol primit. Am facut un meci bun cu 7-8 ocazii bune de gol. Echipa merita remarcata si antrenorul care pune bine echipa in teren. Nu dam ocazia celorlalte echipe sa aiba ocazii de a trage la poarta, facem pressing mereu.



Asta este stilul lui Dan Petrescu, asa a castigat si titlul cu Unirea Urziceni, asa a facut si la celalalte echipe. Cu multa munca si rezultate. Suntem la 8 puncte deci am dat si goluri, chiar daca avem una dintre cele mai bune aparari din Europa in ceea ce priveste golurile primite, daca nu era acel meci de la Timisoara (nr 4-3), aveam cea mai buna aparare.

Ma asteptam sa dea goluri Vinicius, are acest stil, lovitura de tun data cu capul. Este un jucator bun pe care il caracterizeaza acest stil de goluri. Toata echipa alearga si munceste foarte mult, desigur daca am avea mai multa creativitate si viteza in fata am castiga mai clar. Urmarim jucatori si sper sa aducem macar 2 jucatori la iarna si apoi vom completa lotul in iarna" a spus Iuliu Muresan la Pro X.