Valentin Cojocaru s-a intors in Liga 1! Cu ce echipa a semnat fostul portar al Stelei

Portarul de 22 de ani a jucat in ultimii 2 ani la Crotone, Frosinone si Apollon Limassol.

Valentin Cojocaru s-a intors in Liga 1 - dupa ce a fost imprumutat de Steaua in Serie A, Cojocaru s-a despartit anul trecut de echipa patronata de Gigi Becali si a ajung in Cipru. Nu a reusit sa se impuna nici la Apollon Limassol si s-a intors acum in Liga 1.

Cojocaru va semna cu campioana Romaniei, Viitorul, cea care cauta un portar dupa despartirea de Victor Ramniceanu. Cojocaru a primit un avertisment de la Duckadam dupa anunt.

"Cojocaru a fost la noi si a avut toate sansele din lume sa joace. Din pacate, el nu a profitat. E un tip mai dificil. Foarte multi jucători tineri au aceasta problema si li se urca la cap. El nu a profitat si a pierdut doi ani. Hagi nu poate sa faca portar din el, dar daca profita, are sanse sa-si revina. Dacă nu reuseste, atunci e terminat ca portar" a spus Helmuth Duckadam la Digi Sport.

Valentin Cojocaru a fost la Steaua intre 2007 si 2016, fiind folosit de Laurentiu Reghecampf in returul cu Manchester City din playoff-ul UEFA Champions League in 2016, pierdut cu 1-0 de catre Steaua.