"V-ati gandit sa-l dati afara pe Dica?" Raspunsul dat de Becali in aceasta dimineata

Nicolae Dica are postul asigurat cel putin pana la finalul sezonului.

Becali garanteaza ca Dica nu e in pericol. I-a adus bani dupa calificarea in grupele Europa League si nu-l va concedia indiferent cum va continua campania interna.

"Nici de gandit nu m-am gandit, pai sa mai si actionez... Va dau cuvantul meu de onoare ca asa e! Sunt nebun? Eu zic ca nu sunt. Mai cant eu asa, ca sunt bucuros. Dar nu sunt nebun! Omul tine echipa, e si pe locul 2 in campionat, sa fie dat afara? Ar insemna sa fiu nebun! Ce motiv as avea sa-l dau afara. A calificat echipa in Europa League. N-am cum sa-l dau afara tot anul! Nici daca nu castiga echipa, nimic! Ne-a bagat milioane in buzunar!", a spus Becali la PRO X.